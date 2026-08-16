Павло Василенко

Барселона зробила серйозний крок до підписання півзахисника Манчестер Сіті Родрі. За інформацією іспанських видань Mundo Deportivo та Sport, каталонський клуб і англійський гранд досягли усної попередньої домовленості щодо трансферу футболіста.

Остаточна сума угоди поки не розголошується. Водночас сторони мають найближчими днями формалізувати домовленість та підписати необхідні документи. Саме це залишається останньою перешкодою перед офіційним оголошенням переходу.

В той же час, інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що сума трансферу складе 70 мільйонів євро.

Вирішальну роль у переговорах відіграв сам Родрі. Іспанський півзахисник повідомив керівництву Манчестер Сіті про бажання перебратися на «Камп Ноу». Після отримання згоди гравця Барселона змогла наблизитися до фінансових вимог англійців.

Таким чином, Родрі може повернутися до Ла Ліги через сім років після відходу з Атлетіко Мадрид. У 2018 році він перебрався до Манчестер Сіті, де під керівництвом Хосепа Гвардіоли став одним із ключових півзахисників команди.

Каталонці сподіваються завершити всі формальності якнайшвидше. Якщо процес не затягнеться, Родрі можуть представити в середу, 19 серпня.