Трансфер Родрі наближається. Барселона підвищила пропозицію, але Манчестер Сіті хоче більше
Клуби вийшли на фінішну пряму переговорів
Барселона зробила нову пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу іспанського півзахисника Родрі. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб готовий заплатити 60 мільйонів євро плюс бонуси. Попередню пропозицію у форматі 45+10 мільйонів євро англійці відхилили.
Втім, Манчестер Сіті поки не погоджується на запропоновані умови. Англійський клуб оцінює свого лідера у 80 мільйонів євро та розраховує отримати саме таку суму за його трансфер.
Водночас у Барселоні зберігають упевненість, що домовленість можна буде досягти. Каталонці розглядають компромісний варіант між позиціями клубів, а бонуси можуть стати ключовим елементом майбутньої угоди.
За даними журналіста Ніколо Скіри, переговори вже перебувають на завершальній стадії, а трансфер може бути оформлений цього тижня. Очікувана сума угоди – близько 60–70 мільйонів євро.
Родрі, як повідомляється, вже погодив умови особистого контракту з Барселоною. Іспанець має підписати чотирирічну угоду із зарплатою близько 15 мільйонів євро за сезон.