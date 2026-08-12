Павло Василенко

Барселона зробила нову пропозицію Манчестер Сіті щодо трансферу іспанського півзахисника Родрі. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб готовий заплатити 60 мільйонів євро плюс бонуси. Попередню пропозицію у форматі 45+10 мільйонів євро англійці відхилили.

Втім, Манчестер Сіті поки не погоджується на запропоновані умови. Англійський клуб оцінює свого лідера у 80 мільйонів євро та розраховує отримати саме таку суму за його трансфер.

Водночас у Барселоні зберігають упевненість, що домовленість можна буде досягти. Каталонці розглядають компромісний варіант між позиціями клубів, а бонуси можуть стати ключовим елементом майбутньої угоди.

За даними журналіста Ніколо Скіри, переговори вже перебувають на завершальній стадії, а трансфер може бути оформлений цього тижня. Очікувана сума угоди – близько 60–70 мільйонів євро.

Родрі, як повідомляється, вже погодив умови особистого контракту з Барселоною. Іспанець має підписати чотирирічну угоду із зарплатою близько 15 мільйонів євро за сезон.