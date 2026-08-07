Павло Василенко

Трансфер півзахисника Манчестер Сіті Родрі до «Барселони» може стати одним із найгучніших переходів літнього міжсезоння. За інформацією журналістки Марти Рамон, каталонський клуб уже досяг принципової домовленості з англійським грандом щодо переходу футболіста.

Раніше повідомлялося, що 30-річний іспанець погодив особисті умови контракту з блауграна. Очікується, що він підпише п'ятирічну угоду із зарплатою 15 мільйонів євро на рік.

Головною перешкодою залишалася трансферна сума. Спочатку Манчестер Сіті оцінював свого лідера приблизно у 80 мільйонів євро, тоді як Барселона розпочала переговори з пропозиції у 45 мільйонів.

Втім, за інформацією RAC1, сторони вже знайшли компроміс. Якщо ці дані підтвердяться, каталонці заплатять за Родрі близько 50 мільйонів євро.

Останніми місяцями іспанця також активно пов'язували з переходом до мадридського Реала, однак тепер саме «Барселона» вважається головним претендентом на його підписання.

Родрі провів ще один успішний сезон як на клубному, так і на міжнародному рівнях. У складі збірної Іспанії він допоміг команді виграти чемпіонат світу, а також був визнаний найкращим гравцем турніру.

У сезоні за Манчестер Сіті півзахисник зіграв 33 матчі, забив два м'ячі. Його контракт з англійським клубом чинний до 30 червня 2027 року.