Барселона знайшла компроміс із Манчестер Сіті щодо трансферу Родрі
З'явилися сенсаційні подробиці переговорів
Трансфер півзахисника Манчестер Сіті Родрі до «Барселони» може стати одним із найгучніших переходів літнього міжсезоння. За інформацією журналістки Марти Рамон, каталонський клуб уже досяг принципової домовленості з англійським грандом щодо переходу футболіста.
Раніше повідомлялося, що 30-річний іспанець погодив особисті умови контракту з блауграна. Очікується, що він підпише п'ятирічну угоду із зарплатою 15 мільйонів євро на рік.
Головною перешкодою залишалася трансферна сума. Спочатку Манчестер Сіті оцінював свого лідера приблизно у 80 мільйонів євро, тоді як Барселона розпочала переговори з пропозиції у 45 мільйонів.
Втім, за інформацією RAC1, сторони вже знайшли компроміс. Якщо ці дані підтвердяться, каталонці заплатять за Родрі близько 50 мільйонів євро.
Останніми місяцями іспанця також активно пов'язували з переходом до мадридського Реала, однак тепер саме «Барселона» вважається головним претендентом на його підписання.
Родрі провів ще один успішний сезон як на клубному, так і на міжнародному рівнях. У складі збірної Іспанії він допоміг команді виграти чемпіонат світу, а також був визнаний найкращим гравцем турніру.
У сезоні за Манчестер Сіті півзахисник зіграв 33 матчі, забив два м'ячі. Його контракт з англійським клубом чинний до 30 червня 2027 року.