Павло Василенко

Майбутнє нападника Барселони Феррана Торреса залишається невизначеним. Як повідомив інсайдер Фабріціо Романо, ключове рішення щодо можливого трансферу цього літа має ухвалити сам футболіст.

Контракт 26-річного іспанця з каталонським клубом діє до літа 2027 року, і керівництво Барселони зацікавлене у продовженні співпраці. Водночас сам гравець поки не визначився зі своїм майбутнім.

За інформацією джерела, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке особисто зацікавлений у переході свого співвітчизника до паризького клубу. Останніми днями представники чемпіона Франції провели черговий раунд переговорів із оточенням футболіста, під час якого обговорювався можливий літній трансфер.

Наразі все залежить від рішення самого Торреса. Якщо форвард вирішить залишитися на «Камп Ноу», клуб готовий запропонувати йому нову угоду. Якщо ж він попросить про трансфер, Барселона не чинитиме перешкод, а домовленість між клубами не повинна стати серйозною проблемою.

У сезоні-2025/26 Ферран Торрес провів 49 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав три результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість чемпіона світу становить 55 мільйонів євро.

У фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії перемогла Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса.