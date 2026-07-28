Президент Барселони Жоан Лапорта повідомив у своєму Instagram про перенесену процедуру з усунення аритмії серця.

Функціонер подякував медичному персоналу за успішне втручання та турботу:

Усе минуло добре! Мені усунули аритмію! Моє серце знову б’ється ритмічно! Дуже вдячний чудовим лікарям, медсестрам та всьому медичному персоналу Госпіталя Барселони на чолі з доктором Жорді Морільясом. Вони виконали відмінну роботу. Окрім їхньої мудрості та глибоких знань, людське ставлення тут надзвичайно добре, чуйне, сповнене терпіння та турботи, що звеличує медицину та клятву Гіппократа.

Це ще один доказ того, що в Барселоні та Каталонії ми робимо свою роботу дуже якісно й на найвищому рівні. Також особливо пишаюся медичною службою «Барси» на чолі з доктором Хав’єром Корбеллою та керівницею мого кабінету Мананою Ґіорґадзе, які дуже ефективно все зкоординували.

Також висловлюю подяку доктору Валенті Фустеру та всій його команді з клініки Mount Sinai за їхні влучні поради, які повернули мені спокій, і доктору Бругаді — за рекомендацію процедури для усунення аритмії.

Наостанок хочу подякувати за підтримку та турботу моїм дітям, братам, родичам і друзям. Щиро дякую всім, як кажуть, від усього серця.