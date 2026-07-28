Центральний захисник збірної України Ілля Забарний знову опинився у сфері інтересів Ліверпуля. За інформаціє джерела, мерсисайдський клуб останніми годинами звернувся до ПСЖ, щоб дізнатися про можливість переходу українського футболіста.

🚨 | EXCLUSIVE : ILYA ZABARNYI 🇺🇦



Liverpool FC have made enquiries to Paris Saint-Germain over the loan availability of Ilya Zabarnyi in the last hours! 🇺🇦🚨🔴#LFC



Ilya Zabarnyi is one of the defenders highly appreciated by Liverpool, as informed exclusively in the last months,… pic.twitter.com/VDSOBWQqZ1 — Krrish (@KrrishFT) July 27, 2026

Повідомляється, що червоні розглядають варіант оренди захисника з правом або опцією подальшого викупу. Сам Забарний уже давно перебуває у списку потенційних трансферних цілей англійського гранда, а тепер його кандидатура знову стала актуальною.

За наявною інформацією, головний тренер ПСЖ Луїс Енріке не вважає українця ключовим виконавцем команди, тому паризький клуб готовий розглянути пропозиції щодо його майбутнього. При цьому французи оцінюють 22-річного оборонця приблизно у 60 мільйонів євро.

Втім, Ліверпуль не має наміру платити таку суму за повноцінний трансфер. Саме тому англійський клуб намагається домовитися про оренду з можливістю викупу після завершення сезону, якщо сторони погодять усі фінансові умови.

Також зазначається, що основною темою переговорів між ПСЖ та Ліверпулем залишається можливий трансфер французького вінгера Бредлі Барколя. Водночас останнім часом у перемовинах дедалі частіше згадується і прізвище Забарного.