Денис Сєдашов

Каталонська Барселона оголосила про завершення співпраці з англійським вінгером Маркусом Решфордом, який виступав за склад синьо-гранатових на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Іспанський клуб опублікував прощальний допис у своїй офіційній соцмережі X:

Ми насолоджувалися кожною хвилиною, проведеною з тобою, Реші! Удачі в твоїй новій сторінці!

У минулому сезоні Решфорд провів за Барселону 49 матчів у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 14 результативними передачами.

Трагедія на «Камп Ноу». Під час реконструкції стадіону Барселони загинув робітник.