Павло Василенко

Барселона та Ліверпуль досягли домовленості щодо переходу уругвайського центрального захисника Рональда Араухо.

Переговори між клубами активізувалися останніми днями та зрештою завершилися угодою. Першим про це повідомив Фабріціо Романо, а згодом інформацію підтвердила авторитетна іспанська газета Marca.

За умовами домовленості Ліверпуль візьме на себе всю зарплату футболіста. При цьому угода передбачає необов'язкову опцію викупу Араухо на користь англійського клубу.

Офіційного підтвердження від Барселони чи Ліверпуля поки немає, однак очікується, що клуби оголосять про домовленість найближчими годинами.

У суботу ввечері, 8 серпня, Барселона вирушить до Удіне на товариський матч. Очікується, що Араухо не полетить разом із командою, але перед від'їздом попрощається зі своїми партнерами.

Контракт уругвайця з Барселоною чинний до 30 червня 2031 року. Водночас минулого сезону Араухо втратив статус беззаперечного основного захисника команди Хансі Фліка. Загалом він провів на полі 1617 хвилин у всіх турнірах.

Відхід Араухо дозволить Барселоні суттєво скоротити витрати на зарплатний фонд. Це, своєю чергою, може допомогти каталонцям у переговорах щодо трансферу Родрі з Манчестер Сіті, а також дозволить зареєструвати в Ла Лізі кількох футболістів, які поки не мають відповідної реєстрації.

Для «Ліверпуля» підписання Араухо має вирішити серйозну проблему в центрі оборони. Напередодні старту нового сезону Прем'єр-ліги команда залишилася з обмеженим вибором на цій позиції.