Сергій Разумовський

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі може продовжити кар’єру в Барселоні. Каталонський клуб зацікавлений у підписанні іспанського футболіста та вже зробив перші кроки для потенційного трансферу.

🚨🔵🔴 Rodri has spoken to Deco and Hansi Flick and gave his green light to Barcelona in order to proceed in talks.



Official contract proposal already in Rodri’s agent hands and Barça also made contact with Manchester City.



Operation Rodri: full speed for FCB. 💥 pic.twitter.com/IIQcrpQakG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X, Родрі провів розмови зі спортивним директором Барселони Деку та головним тренером команди Гансом-Дітером Фліком. За інформацією джерела, тридцятирічний хавбек дав згоду на початок переговорів між каталонським клубом і Манчестер Сіті.

Представник футболіста вже отримав офіційну пропозицію від Барселони щодо умов особистого контракту. Водночас керівництво іспанського гранда вийшло безпосередньо на англійський клуб, щоб обговорити можливий перехід гравця.

Наразі невідомо, чи готовий Манчестер Сіті відпустити одного зі своїх ключових півзахисників і яку суму клуб вимагатиме за трансфер. Родрі залишається важливою фігурою для команди, однак Барселона розглядає його як потенційне підсилення центральної лінії та одного з головних кандидатів на позицію опорного півзахисника.

Родрі перейшов до Манчестер Сіті влітку 2019 року. Англійський клуб заплатив Атлетико 70 мільйонів євро за трансфер іспанця. Відтоді футболіст став одним із лідерів команди та відіграв важливу роль у побудові гри Пепа Гвардіоли, який залишив клуб за підсумками сезону. Минулого сезону Родрі провів 33 матчі в усіх турнірах і відзначився двома забитими м’ячами.

Також сьогодні, 6 серпня, з’явилася інформація про те, що Барселона приєдналася до боротьби за півзахисника. Окрім каталонців, інтерес до футболіста проявляє мадридський Реал. Таким чином, за Родрі може розгорнутися серйозне суперництво між двома іспанськими грандами.