Вінгер Барселони Рафінья не планує залишати каталонський клуб, поки не завоює трофей Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Diario Sport, посилаючись на оточення футболіста.

За даними джерела, 29-річний бразилець не вважає свій період у Барселоні завершеним без перемоги у головному клубному турнірі Європи. Тріумф у Лізі чемпіонів є для нього ключовою особистою метою — за прикладом його кумира Роналдінью, який досяг цього успіху у складі синьо-гранатових.

На даний момент Рафінья вже виграв із Барселоною п'ять титулів: двічі став чемпіоном Іспанії, завоював Кубок країни та два Суперкубки. Однак, незважаючи на ці здобутки, відсутність європейського трофея не дає гравцю повного задоволення.

Зазначається, що футболісту надходили привабливі пропозиції із країн за межами Європи, але він відмовився від них, навіть незважаючи на серйозні фінансові умови.

Нещодавно Рафінья продовжив контракт із Барселоною до 2028 року. Термін нової угоди коротший, ніж у інших лідерів команди, що може говорити про намір гравця завершити виступи за клуб після реалізації своєї головної мети.

Раніше Флік відреагував на перемогу Барселони у матчі з Осасуною.