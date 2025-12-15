Педро Гонсалес Лопес, відоміший як Педрі, відсвяткував свій 150-й матч за Барселону в рамках Ла Ліги, перевершивши рекорд Ліонеля Мессі.

Мессі досяг цієї позначки у віці 23 років і 121 дня, тоді як Педрі зробив це більш ніж на 100 днів раніше.

Колишній футболіст Лас-Пальмаса дебютував за Барселону у сезоні 2020/21 і швидко став одним із ключових гравців команди. На його рахунку стабільна ігрова практика: 37 матчів у сезоні 2020/21, 12 у 2021/22, 26 у 2022/23, 24 у 2023/24, 37 у 2024/25 та 14 у поточному сезоні.

