Бразильський нападник Габріель Жезус, який виступає за лондонський Арсенал, опинився у сфері інтересів одразу кількох іменитих клубів, таку інформацію наводить видання Caught Offside.

Як повідомляється, 28-річного форварда хочуть роздобути Барселона, Тоттенхем, Ньюкасл, Мілан, а також бразильські гранди Палмейрас та Фламенго. Особливо активно за ситуацією стежать у таборі Ньюкасла, де розглядають Жезуса як потенційну заміну Олександру Ісаку.

Минулого сезону Жезус взяв участь у 27 матчах на клубному рівні, відзначившись сімома голами та двома результативними передачами. Однак другу частину сезону він був змушений пропустити через травму.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість форварда становить 32 мільйони євро.

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