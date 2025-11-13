Павло Василенко

Реконструкція легендарного «Камп Ноу», яка вже не раз затримувалася, принесла Барселоні новий головний біль – можливий спалах туберкульозу серед робітників, задіяних на будівництві.

Як повідомляє El País, один із будівельників отримав позитивний тест на серйозну форму туберкульозу, після чого влада Барселони розпочала термінове розслідування. Наразі тестування пройшли ще 23 його колеги. Якщо хворобу підтвердять у двох або більше працівників, ситуацію офіційно визнають спалахом інфекції.

Туберкульоз – небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає легені та передається повітряно-крапельним шляхом. Лікування може тривати до пів року.

У клубі запевняють, що тримають ситуацію під контролем, однак побоюються, що в разі поширення інфекції тестування доведеться пройти і гравцям команди Гансі Фліка.

Попри занепокоєння, минулого тижня Барселона відкрила частину оновленого стадіону для тренування, на яке розпродали всі 23 тисячі квитків.

Затримки реконструкції змусили каталонців тимчасово переїхати на Олімпійський стадіон. Клуб планує повернутися на «Камп Ноу», щойно отримає дозвіл приймати щонайменше 45 тисяч уболівальників – ймовірно, ще цього року.