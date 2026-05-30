Сергій Разумовський

Англійський вінгер Ентоні Гордон офіційно став гравцем Барселони. Про перехід футболіста з Ньюкасла повідомив офіційний сайт каталонського клубу.

За інформацією Барселони, 25-річний фланговий атакувальний гравець підписав довгостроковий контракт, який буде чинним до літа 2031 року. Таким чином, каталонці розраховують на Гордона як на важливого футболіста основної обойми не лише в найближчому сезоні, а й у довгостроковій перспективі.

Фінансові умови угоди офіційно не розкриваються. Водночас відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Барселона заплатить Ньюкаслу за англійця 70 мільйонів євро. Крім того, трансферна сума може збільшитися до 80 мільйонів євро, якщо будуть виконані умови передбачених бонусів.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

Гордон є вихованцем Евертона, де й розпочав професійну кар’єру. Ще у 16-річному віці він дебютував за першу команду мерсисайдського клубу в матчі Ліги Європи. Згодом, у 18 років, він уперше вийшов на поле в англійській Прем’єр-лізі, поступово закріпившись на дорослому рівні. За «ірисок» устиг рік пограти з українцем Віталієм Миколенком.

У січні 2023 року Ентоні Гордон залишив Евертон і перейшов до Ньюкасла. Тоді трансфер вінгера обійшовся клубу з північного сходу Англії у 45,6 мільйона євро. У складі Ньюкасла футболіст продовжив прогресувати, ставши одним із важливих гравців атаки команди та привернувши увагу топклубів Європи.

На міжнародному рівні Гордон дебютував за збірну Англії у березні 2024 року. Відтоді він провів 17 поєдинків за національну команду та відзначився двома забитими м’ячами.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

У сезоні-2025/26 Гордон демонстрував високу результативність у складі Ньюкасла. На клубному рівні він провів 46 матчів, у яких забив 17 голів і віддав п’ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що мадридський Атлетико в соцмережах іронічно відреагував на інформацію про можливу пропозицію Барселони щодо трансферу Хуліана Альвареса. У відповідь мадридський клуб жартома запропонував каталонцям пакет соняшникового насіння та квитки на концерт в обмін на Ламіна Ямаля.