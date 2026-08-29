Відтепер без жодних дискусій. УЄФА змінив правила гри рукою після скандального матчу Барселони
Суддям більше не залишили простору для трактувань
УЄФА напередодні нового сезону запровадив чіткіші критерії оцінки гри рукою. Суддівський комітет європейської організації прагне уникнути різних трактувань однакових епізодів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
Одне з ключових нововведень стосується гри рукою у штрафному майданчику. Як приклад УЄФА використав суперечливий момент із торішнього чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Атлетіко.
На 54-й хвилині Марк Пубіль торкнувся м'яча рукою після того, як воротар Хуан Муссо повернув його в гру. Арбітр Іштван Ковач тоді не призначив пенальті, а VAR не втрутився. За новими критеріями аналогічний епізод у новому сезоні має завершуватися одинадцятиметровим.
«Нам довелося закрити цей розділ», – заявив головний арбітр УЄФА Роберто Розетті.
За його словами, якщо м'яч перебуває на землі та в грі, футболіст не може навмисно піднімати його або торкатися рукою, незалежно від того, чи перебуває поруч суперник.
«Нам набридло різне тлумачення. Ми повинні бути послідовними, і не має значення, чи є інші гравці поруч, чи ні», – пояснив Розетті.
Після того матчу Барселона подала скаргу до УЄФА, вимагаючи розслідування та аналізу спілкування арбітрів. Проте апеляцію каталонців не задовольнили. Атлетіко переміг у першій зустрічі 2:0, у матчі-відповіді поступився 1:2, але за сумою двох поєдинків вийшов до півфіналу.
Тепер УЄФА прагне зробити оцінку подібних епізодів максимально однозначною та забезпечити однакове трактування правил у різних матчах.
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