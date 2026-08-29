Павло Василенко

УЄФА напередодні нового сезону запровадив чіткіші критерії оцінки гри рукою. Суддівський комітет європейської організації прагне уникнути різних трактувань однакових епізодів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Одне з ключових нововведень стосується гри рукою у штрафному майданчику. Як приклад УЄФА використав суперечливий момент із торішнього чвертьфіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Атлетіко.

На 54-й хвилині Марк Пубіль торкнувся м'яча рукою після того, як воротар Хуан Муссо повернув його в гру. Арбітр Іштван Ковач тоді не призначив пенальті, а VAR не втрутився. За новими критеріями аналогічний епізод у новому сезоні має завершуватися одинадцятиметровим.

«Нам довелося закрити цей розділ», – заявив головний арбітр УЄФА Роберто Розетті.

За його словами, якщо м'яч перебуває на землі та в грі, футболіст не може навмисно піднімати його або торкатися рукою, незалежно від того, чи перебуває поруч суперник.

«Нам набридло різне тлумачення. Ми повинні бути послідовними, і не має значення, чи є інші гравці поруч, чи ні», – пояснив Розетті.

Після того матчу Барселона подала скаргу до УЄФА, вимагаючи розслідування та аналізу спілкування арбітрів. Проте апеляцію каталонців не задовольнили. Атлетіко переміг у першій зустрічі 2:0, у матчі-відповіді поступився 1:2, але за сумою двох поєдинків вийшов до півфіналу.

Тепер УЄФА прагне зробити оцінку подібних епізодів максимально однозначною та забезпечити однакове трактування правил у різних матчах.