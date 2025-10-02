Павло Василенко

Барселона в офіційній заяві оголосила, що другий домашній матч команди в Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса 21 жовтня також буде проведено на Олімпійському стадіоні. Інформація з'явилася лише через кілька годин після того, як каталонці зазнали поразки від ПСЖ (1:2) у другому турі Ліги чемпіонів. Клуб окремо заявив, що робота над поверненням «Камп Ноу» триває, і керівництво сподівається, що це може статися вже на наступних матчах команди.

«ФК Барселона оголошує, що матч групового етапу Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 21 жовтня, проти Олімпіакоса, пройде на Олімпійському стадіоні. Клуб продовжує роботу над отриманням необхідних дозволів для повернення «Камп Ноу» на наступні матчі турніру. У зв'язку з цим ФК Барселона працює над рекомендаціями, наданими міською радою минулого тижня, оголосило керівництво та висловило подяку всім уболівальникам клубу за розуміння».

Питання повернення на «Камп Ноу» продовжує залишатися однією з найактуальніших тем навколо клубу, після того, як його відкладали понад два місяці порівняно з початковими планами, які передбачали, що каталонці зможуть зіграти навіть матч за Трофей Жоана Гампера на початку серпня на своєму стадіоні.