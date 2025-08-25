Павло Василенко

Минулими вихідними Барселона знову довела свою здатність до неймовірних камбеків. Незважаючи на стартові труднощі, блауграна здобула важливу перемогу і вже вдесяте в еру Гансі Фліка перетворила поразку на тріумф.

У другому турі Ла Ліги Барселона програвала Леванте 0:2 до 49-ї хвилини. Проте вже незабаром Педрі скоротив відставання до 1:2. Ферран Торрес зрівняв результат, і матч перейшов у компенсований час, де Унай Елгесабаль Удондо відзначився автоголом, подарувавши перемогу каталонцям.

Це вже десятий матч під керівництвом Фліка, в якому Барселона змогла відігратися після програшу на певному етапі гри. Вражає, що німецький тренер очолює каталонську команду трохи більше року і за цей час провів уже 62 поєдинки.

Блауграна демонструє неймовірну здатність надолужувати згаяне і перевертати рахунок практично в будь-якому поєдинку та проти будь-якого суперника. Минулого сезону подібні камбеки були помітні у знаменитому Ель-Класіко, матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки та поєдинку Ла Ліги проти Атлетіко.

Сезон 2025/26 Барселона розпочала впевнено: у першому турі команда здобула перемогу над Мальоркою з рахунком 3:0.