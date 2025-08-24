Хавбек Барселони — про неймовірний камбек каталонців у матчі з Леванте: «Гра видалась для нас дуже важкою»
Педрі прокоментував свій забитий м’яч
5 хвилин тому
У другому турі Ла Ліги Барселона на виїзді зустрілася з Леванте та здобула непросту перемогу з рахунком 3:2. Каталонцям довелося відіграватись після провального першого тайму, коли вони поступалися 0:2. Після матчу іспанський півзахисник Педрі поділився враженнями від результату.
Нагадаємо, саме Педрі на початку другого тайму потужним дальнім ударом скоротив відставання та повернув команду у гру. За підсумками зустрічі його було визнано найкращим футболістом матчу.
«Матч видався для нас дуже важким, і я думаю, що саме в цьому полягала різниця між першим і другим таймами: ми забезпечили ритм, і завдяки цьому знайшли більше простору перед захисним блоком.
Удари з відстані – це варіант, який ми повинні пробувати. Це також змушує команду суперника вийти зі своїх зон, і тоді у нас з'являється простір для передач.
У першому таймі я пробивав лівою ногою, і це не дуже добре вийшло. Але цього разу я пробив правою ногою, і я хотів спробувати, і це вийшло максимально ідеально», — сказав Педрі для Barca Universal.
