У другому турі Ла Ліги Барселона на виїзді зустрілася з Леванте та здобула непросту перемогу з рахунком 3:2. Каталонцям довелося відіграватись після провального першого тайму, коли вони поступалися 0:2. Після матчу іспанський півзахисник Педрі поділився враженнями від результату.

Нагадаємо, саме Педрі на початку другого тайму потужним дальнім ударом скоротив відставання та повернув команду у гру. За підсумками зустрічі його було визнано найкращим футболістом матчу.