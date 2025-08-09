Павло Василенко

Посадовці УЄФА оштрафували та відсторонили головного тренера Барселони Гансі Фліка та його асистента Маркуса Зорга за неспортивну поведінку в матчі проти міланського Інтера. Каталонський клуб вимагає обґрунтування цього рішення.

Декілька місяців тому Барселона програла міланському «Інтеру» (за сумою двох матчів 6:7) та вибула з півфіналу Ліги чемпіонів. Однак наслідки цього матчу на цьому не закінчилися.

У п'ятницю УЄФА оголосила про низку санкцій проти чемпіонів Іспанії. Роберта Левандовського та Ламіна Ямаля оштрафували на 5000 євро за несвоєчасну явку на допінг-контроль.

Однак рішення УЄФА на цьому не закінчуються. Флік та його помічник Зорг також оштрафовані на 20 000 євро кожен. Крім того, УЄФА наклав на них одноматчеву дискваліфікацію у змаганнях, що регулюються цією організацією.

Повідомляється, що основною причиною дискваліфікації німця став інцидент на лаві запасних. Тренер чемпіона Іспанії вчинив неспортивну поведінку, за що отримав жовту картку наприкінці матчу.

Барселона висловила своє здивування рішенням УЄФА та вже подала протест. Керівництво клуб вимагає розкриття підстав для санкцій, повідомляє Mundo Deportivo.

Клуб зі столиці Каталонії сподівається оскаржити заборону УЄФА. Якщо цього не станеться, Флік зможе дивитися наступний матч Ліги чемпіонів або будь-який інший матч, організований УЄФА, лише з трибун.