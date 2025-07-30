Флік висловився про новачка Барселони Рашфорда
Коуч блаугранас серйозно розраховує на англійського вінгера
10 хвилин тому
Головний тренер Барселони Хансі Флік прокоментував трансфер Маркуса Рашфорда, який приєднався до каталонського клубу на правах оренди з Манчестер Юнайтед.
— Маркус — чудовий гравець, я слідкував за ним багато років, ще з часів початку його кар'єри в Манчестер Юнайтед. Він дуже сильний футболіст, і ми сподіваємось, що він зможе проявити себе в новому сезоні з нашою командою, — сказав Флік у коментарі для Sport.es.
Рашфорд є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. Другу частину минулого сезону він провів в оренді за Астон Віллу. За клубний сезон 2024/25 англієць відіграв 41 матч, у яких забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.
З 2016 року Маркус Рашфорд виступає за національну збірну Англії.