Головний тренер Барселони Хансі Флік прокоментував трансфер Маркуса Рашфорда, який приєднався до каталонського клубу на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

— Маркус — чудовий гравець, я слідкував за ним багато років, ще з часів початку його кар'єри в Манчестер Юнайтед. Він дуже сильний футболіст, і ми сподіваємось, що він зможе проявити себе в новому сезоні з нашою командою, — сказав Флік у коментарі для Sport.es.

Рашфорд є вихованцем академії Манчестер Юнайтед. Другу частину минулого сезону він провів в оренді за Астон Віллу. За клубний сезон 2024/25 англієць відіграв 41 матч, у яких забив 11 голів та віддав 9 результативних передач.

З 2016 року Маркус Рашфорд виступає за національну збірну Англії.