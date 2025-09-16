Павло Василенко

Барселона опинилася перед серйозною проблемою – травмовано Ламіна Ямаля, одного з найяскравіших юних талантів сучасного футболу.

18-річний вінгер, якого вже встигли охрестити майбутнім клубу, не з’явився на полі у розгромному матчі проти Валенсії (6:0). І, як стало відомо Mundo Deportivo, його відсутність затягнеться.

Ямаль отримав пошкодження лобкового симфізу ще у матчі проти Леванте, погіршив його у грі з Райо Вальєкано, а завершили справу – виступи за національну збірну Іспанії у вересні.

Тепер Барселона втратила юного зіркового атакувального гравця щонайменше до жовтня. Ямаль точно пропустить матч Ліги чемпіонів проти Ньюкасла 18 вересня, а також поєдинки з Хетафе, Ов’єдо та Реал Сосьєдадом.

Каталонський клуб обрав обережну стратегію відновлення: гравець щодня працює з фізіотерапевтами, а його повернення планується якраз до принципового протистояння з ПСЖ, яке заплановане на 1 жовтня.

У поточному сезоні Ямаль встиг провести лише три матчі, але вже встиг забити два м’ячі та віддати три гольові передачі.