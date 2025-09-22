Ямаль вдруге поспіль став найкращим молодим футболістом сезону
Іспанець отримав престижний приз
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Ламін Ямаль отримав нагороду на цьогорічному «Золотому м'ячі». Іспанський вінгер Барселони переміг у гонці за нагороду Копа, що не стало несподіванкою.
Ямаль провів успішний сезон як для клубу, так і для збірної країни. Вінгер провів 55 матчів за Барселону, забив 18 голів і віддав 25 результативних передач.
Це принесло йому номінації на «Золотий м'яч» та премію Копа – найкращого молодого гравця.
18-річний Ямаль, який також є серйозним претендентом на головну нагороду, з самого початку вважався фаворитом на перемогу в конкурсі Копа. У цьогорічному конкурсі він випередив Естевана (Палмейрас), Жоау Невеша (ПСЖ), Дезіре Дуе (ПСЖ) та Кенана Їлдиза (Ювентус).