Український захисник ПСЖ Ілля Забарний підбив підсумки переможного матчу чемпіонату Франції проти Осера (2:0) та поділився емоціями від свого першого забитого м'яча у складі паризької команди.

«Це був чудовий виступ. Є ще над чим працювати, але добре, що зберегли сухими ворота, і тепер рухаємося далі. Гол? Це було стандартне положення. Коли у нас є стандарт, це можливість допомогти команді та забити, і саме це я й зробив.

Насправді все було досить просто: подача від Вітіньї. Я побачив, як летить м'яч, і зрозумів: треба забивати», — сказав захисник для пресслужби ПСЖ.