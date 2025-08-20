Павло Василенко

Керівництво Барселони хоче продати Марко Касадо і, за даними місцевих видань Mundo Deportivo та Sport, вже робить кроки до його відходу, пропонуючи його іншим командам через посередників.

На «Камп Ноу» гравця оцінюють у 30 мільйонів євро, і це саме те, чого вони хочуть. Два клуби Ангнлійської Прем'єр-ліги, Вулвергемптон та Вест Гем, виявили серйозну зацікавленість, але сам гравець поки що не має наміру йти.

Касадо справив чудове враження у першій половині минулого сезону, але після нового року втратив свій вплив і місце у стартовому складі, де пріоритет віддавався Френкі де Йонгу. Наразі його вважають останнім варіантом у півзахисті, поступаючись нідерландцю, Педрі, Гаві, Марко Берналю та Ферміну Лопесу.

Головною причиною цього кроку є постійні фінансові труднощі каталонців та потреба в нових доходах для завершення реєстрацій гравців для Ла Ліги. Жерар Мартін, Войцех Щенсни та Руні Барджі потребують нових реєстрацій.