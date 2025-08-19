Павло Василенко

Нападник Барселони Маркус Рашфорд відверто розповів про мотивацію свого переходу в оренду з Манчестер Юнайтед в інтерв'ю для іспанської газети Sport.

Після того, як минулого місяця Рашфорд покинув Манчестер Юнайтед та приєднався до каталонського клубу, перед ним тепер стоїть складне завдання, з яким стикаються всі гравці, які не розмовляють іспанською мовою, а саме вивчення цієї мови.

Готовність вивчати іспанську мову часто є ключем до завоювання прихильності вболівальників, що може допомогти клубу вирішити активувати його опцію викупу за 26 мільйонів євро перед чемпіонатом світу наступного літа в США, а гравець вже заслужив дивне та комічне прізвисько від своїх товаришів по команді.

«Коли вони розважаються між собою, вони називають мене «чуче» (солодкий). Я не знаю, що це означає, але мені смішно, коли вони так до мене звертаються», – сказав Решфорд.

Рашфорд зазначив, що вивчення мов є пріоритетом, але йому подобається опановувати іспанську.

«Каталонська мова складна. Думаю, я трохи навчуся, поки буду тут, і, сподіваюся, це допоможе мені краще зрозуміти каталонську культуру», – сказав він.

Пізніше Рашфорд зізнався, що пішов з «Олд Траффорд» заради щастя після того, як головний тренер Манчестер Юнайтед Аморім виключив його з команди у грудні через конфлікт.

Після шестимісячної оренди в Астон Віллі Рашфорд відкрито зізнався, що зараз «почувається комфортно» у складі чемпіона Ла Ліги та сподівається повернутися у свою найкращу форму.