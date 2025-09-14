Павло Василенко

Сьогодні Жирона на виїзді зустрічається із Сельтою в матчі четвертого туру іспанської Ла Ліги.

Головний тренер каталонців Мічел Санчес оголосив стартовий склад своєї команди. З перших хвилин на поле вийде український форвард Жирона Владислав Ванат, для якого це буде дебютна гра за нову команду.

Зазначимо, що інші два українці – Віктор Циганков і Владислав Крапивцов – у старті не з'являться. Причому, якщо Крапивцов сидітиме на лаві запасних, до Циганков не потрапив до заявки через пошкодження.

Матч між Сельтою і Жироною розпочнеться о 15:00 за Києвом та пройде на стадіоні «Балаїдос».