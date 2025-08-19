Барселона презентувала третю форму на сезон 2025/2026
Комплект має яскравий манговий колір
33 хвилини тому
Каталонська Барселона представила третій комплект форми на сезон-2025/2026 від американського бренду Nike. Новий дизайн виконаний у яскравому помаранчевому кольорі.
Третя форма Барселони на сезон-2025/2026 буквально випромінює перемогу. Яскравий манговий колір став центральним елементом футболки, натхненної помаранчевою формою, у якій команда грала у фіналі Клубного чемпіонату світу в грудні 2009 року. Та перемога стала кульмінацією історичного шестикратного тріумфу та вершиною стилю гри, що залишив незабутній слід у футбольному світі, – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.
Нагадаємо, у 1-му турі Ла Ліги Барселона впевнено обіграла Мальорку (3:0), яка залишилася вдев’ятьох уже з 39-ї хвилини матчу.
