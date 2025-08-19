Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью поділився думками про свої досягнення та пояснив, чому вважає себе одним із найкращих тренерів в історії футболу.

«Виграти Лігу чемпіонів з Порту – це не те саме, що виграти Лігу чемпіонів з Барселоною. Виграти Лігу чемпіонів з Інтером – це не те саме, що виграти Лігу чемпіонів з Реалом.

Ви можете сказати: добре, але ви були в Реалі і не виграли Лігу чемпіонів. Я не виграв Лігу чемпіонів, але я виграв чемпіонський титул і Кубок, я переміг Барселону, найкращу команду світу, і на чолі Реала я перервав великий цикл домінування Барселони.

Останній єврокубок, Ліга конференцій, який я виграв з Ромою, став для Роми першим і єдиним єврокубком. Тому мої досягнення – це не тільки кількість трофеїв, а й те, як я їх вигравав. Я один із найкращих, і якщо хтось скаже «ні», я не погоджуся з ним.

Ви питаєте, чи вважаю я себе одним із найкращих тренерів усіх часів? Звісно.

Чому? Через перемоги», – сказав головний тренер Фенербахче в інтерв’ю SportyNet.