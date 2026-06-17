Павло Василенко

Барселона відхилила пропозицію щодо трансферу Віктора Циганкова. Представники українського вінгера Жирони пропонували його послуги каталонському клубу.

Представники Циганкова запропонували його кандидатуру Барселоні. Проте каталонці наразі не розглядають можливість підписання вінгера Жирони, повідомляє Футбол 24.

У Барселоні зараз зосереджені на інших трансферних цілях. Головним пріоритетом для клубу є підсилення позиції центрального нападника, тому перехід українця не є першочерговим завданням.

Нагадаємо, що вчора з'явилася інформація, що Барселона розглядає правого вінгера збірної України Циганкова як доступний з фінансового погляду варіант для посилення складу.

Раніше українець надіслав керівництву Жирони листа з проханням відпустити його, оскільки не має бажання грати в Сегунді. При цьому вінгер не збирається розривати угоду через конфлікт чи діяти одноосібно.

Жирона офіційно посилається на клаусулу гравця у 25 мільйонів євро. Водночас іспанські ЗМІ прогнозують, що клуб відпустить українця за 12-15 мільйонів. Динамо отримає 50% від суми цього трансферу.

Українець у сезоні 2025/26 зіграв 34 матчі за каталонський клуб в усіх турнірах, відзначившись сімома голами та п'ятьма асистами.