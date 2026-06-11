Павло Василенко

Віктор Циганков прийняв рішення залишити Жирону. 28-річний вінгер вважає, що, незважаючи на те, що у нього залишився рік контракту, він не хоче більше носити футболку червоно-білих. Він не хоче грати у Сегунді, тому попросив клуб розглянути пропозиції щодо його трансферу та дозволити йому залишити клуб у найкращий можливий спосіб. Він уже зв'язався з клубом через офіційний лист, у якому виклав своє бажання:

«Моє спортивне майбутнє важко поєднати з існуючим проєктом клубу», – йдеться у листі.

AS отримав доступ до цього листа, надісланого через його агента, в якому чітко зазначено, що Циганков зробить усе можливе зі свого боку, щоб досягти угоди, вигідної для всіх сторін. Він знає, що має чинний контракт і не буде нічого форсувати. Український вінгер не збирається оголошувати себе в розшуку, якщо трансферний ринок просунеться вперед, а рішення щодо його майбутнього, яке не пов'язане з Жироною, не буде знайдено. Очікується, що всі сторони діятимуть добросовісно.

У листі вже зазначається, що його не слід трактувати як прагнення до одностороннього розірвання контракту або порушення його умов, а його мета полягає в тому, щоб «прозоро та добросовісно донести до клубу мою особисту та професійну позицію щодо мого спортивного майбутнього». Мета полягає в тому, щоб знайти взаємовигідне рішення.

У гравця, який грає в Жироні з 2023 року, коли він перейшов з київського Динамо (клуб, який володіє 50 відсотками його прав, тому в разі продажу отримає половину суми трансферу), не бракує пропозицій.

Загалом він зіграв 119 матчів у футболці Жирони та забив 20 голів і зробив 23 асисти. Він завжди був важливим для Мічела Санчеса, а минулого сезону став четвертим футболістом за кількістю відіграних хвилин (2 728).

Є клуби, такі як Еспаньйол і Аякс, які вже висловили зацікавленість у його підписанні цього літа, а інші клуби Англійської Прем'єр-ліги також пильно стежать за ним.