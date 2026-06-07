Павло Василенко

Трабзонспор продовжує роботу над трансфером вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова, проте переговори можуть ускладнитися через фінансові умови, пов'язані з його попереднім клубом, про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.

Додатковим фактором є київське Динамо, яке зберігає право на частину доходу від майбутнього продажу футболіста. Саме цей пункт здатний вплинути як на підсумкову вартість угоди і на розподіл виплат між сторонами.

За наявною інформацією, український клуб розраховує отримати 50 відсотків від суми наступного трансферу гравця, тому Жирона зацікавлена у максимально вигідному продажу.

Циганков у кампанії 2025/26 зіграв 34 поєдинки за каталонський клуб в усіх турнірах: сім голів та п'ять асистів.

Контракт Віктора з Жироною чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного вінгера у 15 млн євро.