Динамо може серйозно вплинути на переговори Трабзонспора з Жироною щодо трансфера Циганкова
Боротьба за мільйони
близько 2 годин томуПідписатися в
Трабзонспор продовжує роботу над трансфером вінгера Жирони та збірної України Віктора Циганкова, проте переговори можуть ускладнитися через фінансові умови, пов'язані з його попереднім клубом, про це повідомляє Karadeniz Gazetesi.
Додатковим фактором є київське Динамо, яке зберігає право на частину доходу від майбутнього продажу футболіста. Саме цей пункт здатний вплинути як на підсумкову вартість угоди і на розподіл виплат між сторонами.
За наявною інформацією, український клуб розраховує отримати 50 відсотків від суми наступного трансферу гравця, тому Жирона зацікавлена у максимально вигідному продажу.
Циганков у кампанії 2025/26 зіграв 34 поєдинки за каталонський клуб в усіх турнірах: сім голів та п'ять асистів.
Контракт Віктора з Жироною чинний до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює вартість 28-річного вінгера у 15 млн євро.