Барселона домінувала з перших хвилин і відкрила рахунок уже на шостій хвилині. Фермін Лопес віддав пас на Ямаля, який переграв воротаря господарів та зробив рахунок 1:0. Через три хвилини Ямаль забив удруге, однак після перегляду VAR гол скасували через мінімальний офсайд.

Барселона розгромила Валенсію з рахунком 5:0 у четвертому турі Ла Ліги. Поєдинок відбувся на «Местальї», а команда Хансі Фліка продовжила свою переможну серію на старті сезону.

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Валенсія отримала шанс зрівняти рахунок на 17-й хвилині, але Гарсія впорався з ударом Гуерри. Ще через п'ять хвилин у ворота господарів призначили пенальті. Фермін Лопес реалізував одинадцятиметровий та оформив дубль.

Наприкінці першого тайму Фермін міг забити третій гол, але влучив у стійку. На перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь Барселони.

У другому таймі каталонці продовжили контролювати гру та на 50-й хвилині забили втретє. Рафінья скористався гольовою передачею Ферміна Лопеса та відзначився своїм шостим голом у сезоні.

На 56-й хвилині Родрі міг дебютувати у футболці Барселони з голом, але його удар головою прийняла на себе поперечина.

Четвертий м'яч каталонців став результатом взаємодії Педрі та Ольмо. Педрі після подвійного пасу пробив та зробив рахунок 4:0.

Остаточну крапку на 84-й хвилині поставив Ямаль. Він забив свій другий гол у матчі та встановив фінальний рахунок – 5:0.

Барселона набрала максимальні 12 очок після чотирьох турів та залишилася лідером чемпіонату. У наступному турі каталонці зіграють на виїзді з Леванте.

Ла Ліга, 4-й тур

Валенсія – Барселона – 0:5

Голи: Ямаль, 6, 84, Фермін, 22, Рафінья, 50, Педрі, 79.