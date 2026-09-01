Новоспечений нападник Барселони Габріел Жезус прокоментував свій перехід до каталонського клубу з Арсенала. Слова наводить AS.

Тиждень тому я отримав повідомлення, що можу підписати контракт із Барсою. Я був дуже схвильований і щасливий. Хотів бути тут. Прагну почати тренуватися та грати.

Ми доклали фінансових зусиль — і Барселона, і я — щоб цей трансфер відбувся. Так, я пішов на зниження зарплати, щоб опинитися тут і здійснити мрію.