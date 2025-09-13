Павло Василенко

Ламін Ямаль сьогодні вважається найдорожчим футболістом світу – його трансферна вартість сягає космічних 200 мільйонів євро. Молодий талант Барселони постійно у центрі уваги: спершу завдяки своїм блискучим виступам на полі, а тепер і завдяки відвертому зізнанню, яке розкриває його шлях до великого футболу.

В інтерв’ю Marca Ямаль згадав свій початок у Барселоні та перші кроки на великій арені.

«Я тренувався з молодіжною командою, а потім мені сказали, що гратиму за першу. На тренуванні забив два голи, і брат Хаві дивувався, як я зберігаю спокій, адже раніше ніколи не виступав на такому рівні. Невдовзі мене викликали до збірної, хоча дебют відбувся лише через рік – у матчі проти Бетіса».

Дебютний вихід Ямаля відбувся 29 квітня 2023 року. Тоді Барселона перемогла Бетіс з рахунком 4:0. На 83-й хвилині юний нападник вийшов на поле й провів свої перші 10 хвилин у футболці каталонського гранда.

Особливе місце у його спогадах займають слова, сказані матері ще в дитинстві.

«Батьки завжди вимагали, щоб я навчався. Я їх слухав, але після того, як мене привели до Ла Масії, сказав мамі: «Я піду до школи, але нічого не робитиму, бо готуюся до тренувань». Вони зрозуміли, що моя мрія – футбол, і підтримали мене».

Сьогодні ці слова звучать пророче. У новому сезоні чемпіонату Іспанії Ямаль уже відзначився двома голами та трьома асистами, а його ім’я все частіше згадується серед головних претендентів на цьогорічний «Золотий м’яч».