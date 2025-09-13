Ламін Ямаль і фраза, що змінила його життя: «Я йду до школи, але нічого не робитиму»
Зірка каталонців розповів цікаву історію зі свого життя
близько 1 години тому
Ламін Ямаль сьогодні вважається найдорожчим футболістом світу – його трансферна вартість сягає космічних 200 мільйонів євро. Молодий талант Барселони постійно у центрі уваги: спершу завдяки своїм блискучим виступам на полі, а тепер і завдяки відвертому зізнанню, яке розкриває його шлях до великого футболу.
В інтерв’ю Marca Ямаль згадав свій початок у Барселоні та перші кроки на великій арені.
«Я тренувався з молодіжною командою, а потім мені сказали, що гратиму за першу. На тренуванні забив два голи, і брат Хаві дивувався, як я зберігаю спокій, адже раніше ніколи не виступав на такому рівні. Невдовзі мене викликали до збірної, хоча дебют відбувся лише через рік – у матчі проти Бетіса».
Дебютний вихід Ямаля відбувся 29 квітня 2023 року. Тоді Барселона перемогла Бетіс з рахунком 4:0. На 83-й хвилині юний нападник вийшов на поле й провів свої перші 10 хвилин у футболці каталонського гранда.
Особливе місце у його спогадах займають слова, сказані матері ще в дитинстві.
«Батьки завжди вимагали, щоб я навчався. Я їх слухав, але після того, як мене привели до Ла Масії, сказав мамі: «Я піду до школи, але нічого не робитиму, бо готуюся до тренувань». Вони зрозуміли, що моя мрія – футбол, і підтримали мене».
Сьогодні ці слова звучать пророче. У новому сезоні чемпіонату Іспанії Ямаль уже відзначився двома голами та трьома асистами, а його ім’я все частіше згадується серед головних претендентів на цьогорічний «Золотий м’яч».
Поділитись
Матеріали по темі
Українець приніс Барселоні титул клубного чемпіона світу. Хто такий Артем Рибак?
близько 17 годин тому