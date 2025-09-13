Павло Василенко

Молода зірка Барселони Ламін Ямаль пропустить найближчий матч команди через травму, отриману під час перебування у збірній Іспанії. Головний тренер каталонців Гансі Флік не приховує обурення – він переконаний, що в таборі національної команди до здоров’я гравця поставилися легковажно.

За повідомленням клубу, Ямаль пропустив недавнє тренування через біль у лобковій зоні. Натомість футболіст працював у тренажерному залі. Речник Барселони Габріель Мартінес підтвердив: юний талант не вийде на поле в неділю проти Валенсії. Його участь у поєдинку Ліги чемпіонів з Ньюкаслом – під великим питанням.

Як з’ясувалося, Ямаль ще перед викликом до збірної мав певні скарги на здоров’я. Та попри це зіграв у двох матчах – проти Болгарії (79 хвилин) і Туреччини (73 хвилини). Це і викликало хвилю емоцій у Фліка.

«Він поїхав у збірну з незначними болями, а повернувся в гіршому стані. Замість лікування – знеболювальні й вихід на поле. Де тут турбота про гравця? Іспанія має фантастичний підбір, але має й дбати про своїх футболістів. Мені сумно», – заявив тренер.

Флік також прокоментував свою комунікацію з головним тренером збірної Іспанії.

«Ми не спілкувалися особисто – лише обмінялися повідомленнями. Я погано знаю іспанську, а він не говорить англійською. Але це не має бути виправданням – комунікація між тренерами має бути на зовсім іншому рівні».

Інтенсивність навантажень на Ямаля справді вражає. Минулого сезону 16-річний вундеркінд провів 55 матчів за Барселону та ще сім поєдинків за збірну. Цього сезону він уже встиг відіграти п’ять зустрічей.