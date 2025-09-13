Скандал довкола Ямаля: травма, злість Фліка і мовчання збірної Іспанії
Відомі всі деталі інциденту
близько 1 години тому
Молода зірка Барселони Ламін Ямаль пропустить найближчий матч команди через травму, отриману під час перебування у збірній Іспанії. Головний тренер каталонців Гансі Флік не приховує обурення – він переконаний, що в таборі національної команди до здоров’я гравця поставилися легковажно.
За повідомленням клубу, Ямаль пропустив недавнє тренування через біль у лобковій зоні. Натомість футболіст працював у тренажерному залі. Речник Барселони Габріель Мартінес підтвердив: юний талант не вийде на поле в неділю проти Валенсії. Його участь у поєдинку Ліги чемпіонів з Ньюкаслом – під великим питанням.
Як з’ясувалося, Ямаль ще перед викликом до збірної мав певні скарги на здоров’я. Та попри це зіграв у двох матчах – проти Болгарії (79 хвилин) і Туреччини (73 хвилини). Це і викликало хвилю емоцій у Фліка.
«Він поїхав у збірну з незначними болями, а повернувся в гіршому стані. Замість лікування – знеболювальні й вихід на поле. Де тут турбота про гравця? Іспанія має фантастичний підбір, але має й дбати про своїх футболістів. Мені сумно», – заявив тренер.
Флік також прокоментував свою комунікацію з головним тренером збірної Іспанії.
«Ми не спілкувалися особисто – лише обмінялися повідомленнями. Я погано знаю іспанську, а він не говорить англійською. Але це не має бути виправданням – комунікація між тренерами має бути на зовсім іншому рівні».
Інтенсивність навантажень на Ямаля справді вражає. Минулого сезону 16-річний вундеркінд провів 55 матчів за Барселону та ще сім поєдинків за збірну. Цього сезону він уже встиг відіграти п’ять зустрічей.
Матеріали по темі
Українець приніс Барселоні титул клубного чемпіона світу. Хто такий Артем Рибак?
близько 22 годин тому