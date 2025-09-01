Барселона втратила перемогу з Райо Вальєкано
Команди сильнішого не виявили
У матчі третього туру Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Барселону. Зустріч завершилася внічию з рахунком 1:1.
Каталонці вийшли вперед в кінці першого тайму – пенальті реалізував Ламін Ямаль. Господарі відігралися у другому таймі.
Барселона займає четверте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши сім очок. Лідирують Реал та Атлетік, які мають по дев’ять балів.
Ла Ліга, 3-й тур
Райо Вальєкано – Барселона – 1:1
Голи: Перес, 67 – Ямаль, 40 (пен).
Еспаньол – Осасуна – 1:0
Гол: Ромеро, 52.
Бетіс – Атлетік – 1:2
Голи: Бакамбу, 90+7 – Бартра, 60 (автогол), Паредес, 85.
Сельта – Вільярреал – 1:1
Голи: Іглесіас, 90+4 – Пепе, 53.
