Барселона зіткнулася з труднощами при реєстрації новачків через фінансові обмеження. Як повідомляє As, аудиторська компанія Crowe, ймовірно, не дозволить врахувати в звіті доходи від продажу VIP-лож Камп Ноу через затримку з реконструкцією стадіону. Це ставить під сумнів досягнення правила 1:1 у це міжсезоння.

Наразі на реєстрацію чекають троє гравців: Жерар Мартін, Войцех Щенсни та Руні Бардагжі. В клубі стверджують, що Мартіна можна буде заявити після розірвання контракту Оріоля Ромеу, а Щенсни буде зареєстрований, щойно Іньякі Пенья продовжить угоду, перегляне умови виплат і вирушить в оренду.

Ситуація з Бардагжі виглядає складнішою. Для його заявки потрібен додатковий дохід, продаж футболіста або ж надання особистих фінансових гарантій керівництвом клубу. Якщо це не вдасться, 19-річний шведський вінгер, який цього літа перейшов із Копенгагена, може тимчасово повернутися до данського клубу на правах оренди щонайменше до зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у другому турі Ла Ліги Барселона здобула складну перемогу над Леванте (3:2).