Павло Василенко

Барселона активно працює над тим, щоб якнайшвидше повернути Рафінью з розташування збірної Бразилії, де він отримав виклик на заключні відбіркові матчі ЧС-2026 проти Чилі та Болівії.

Попри те, що Бразилія вже гарантувала собі участь у фінальній частині турніру, Федерація футболу країни запросила вінгера Барселони на обидва поєдинки. За інформацією Sport.es, каталонці прагнуть домовитися, щоб Рафінья повернувся у столицю Каталонії одразу після першої гри – проти Чилі 4 вересня на «Маракані».

Друге протистояння – виїзд до Болівії 9 вересня – не має турнірного значення, адже господарі вже втратили шанси на вихід. Проте саме ця подорож викликає найбільші побоювання Барселони: матч відбудеться у місті Ель-Альто на висоті 4150 метрів над рівнем моря, що може сильно виснажити футболіста. А каталонцям Рафінья буде вкрай потрібен у чемпіонаті Іспанії.

З огляду на це, керівництво клубу планує провести переговори з Бразильською федерацією футболу (CBF) та головним тренером команди Карло Анчелотті, аби отримати дозвіл на дострокове повернення гравця.

Варто зазначити, що Анчелотті вже проявляв гнучкість: він не викликав на вересневі матчі Вінісіуса Жуніора, адже той відбуває дискваліфікацію у грі з Чилі, а їхати лише на поєдинок із Болівією сенсу не було.