Павло Василенко

Керівництво Барселони активізувалося на фінальному етапі трансферного вікна. Як повідомив журналіст Sport Серхі Капдевілья, ще один футболіст покине каталонський клуб найближчим часом.

Попри гучні придбання, у Барселони залишається чимало проблем. Зокрема, Войцех Щенсни, Жерар Мартін та Руні Барджі досі не зареєстровані в Ла Лізі, а тому клуб змушений розвантажувати зарплатну відомість.

У середу офіційно підтверджено оренду Іньякі Пеньї до Ельче, а найближчим часом очікується розірвання контракту з Оріолем Ромеу. Та на цьому зміни не завершуються.

За даними Sport, 19-річний вінгер Жан Віржилі стане гравцем Мальорки. Клуб із Балеарських островів заплатить понад три мільйони євро, а Барселона збереже 50% прав на футболіста. У четвер Віржилі має пройти медичне обстеження та підписати контракт.

Талановитий лівий вінгер виступав за резерв блауграни і встиг проявити себе у молодіжній Лізі чемпіонів: 10 матчів, 4 голи та 3 асисти. Деякий час навіть обговорювалася можливість його інтеграції до першої команди під керівництвом Гансі Фліка, але на передсезонний тур в Азію він так і не поїхав. Натомість тренер зробив ставку на 17-річного Дро Фернандеса, який може діяти на тому ж фланзі та вже розглядається як альтернатива Рафіньї та Маркусу Рашфорду.

Тепер же Віржилі отримає шанс дебютувати в Ла Лізі вже у футболці Мальорки, яка нині посідає 16-те місце в чемпіонаті.