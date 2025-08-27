Павло Василенко

Барселона презентувала комплекти форми на сезон 2025/26, але поки що фанати бачать їх лише на полицях магазинів. У матчах Ла Ліги футболісти Гансі Фліка змушені виходити у старій, фосфорно-зеленій формі минулого сезону.

У співпраці з Nike клуб підготував три варіанти: класичний синьо-гранатовий, жовтий та яскраво-помаранчевий. Але жоден з них не отримав дозволу для використання в іграх проти Мальорки (3:0) та Леванте (3:2). Причина – правила «Kit Selector»: кожна команда має завантажувати у спеціальний додаток варіанти екіпірування, щоб уникнути подібності кольорів.

І тут виникло непорозуміння.

Домашня форма виявилася занадто схожою на червоний Мальорки.

Жовту відхилили через однакові чорні шорти.

Помаранчева ж в очах Ла Ліги була надто близькою до червоної.

Проти Леванте проблеми повторилися: синьо-гранатовий комплект відразу заблокували через подібність до кольорів суперника, а жовтий знову «завалили» через деталі форми.

У результаті Nike не зміг презентувати свій продукт на світовій арені, а керівництво компанії, за даними видання Sport, серйозно стурбоване ситуацією. Адже промо-кампанія зависла в повітрі, а каталонці залишилися без «свіжого обличчя» в перших турах.

Ситуацію ускладнює ще й графік: три стартові матчі Барселони проходять на виїзді, бо клуб досі чекає на дозвіл повернутися на оновлений Spotify Camp Nou. Якби хоча б одна гра була вдома, каталонці мали б перевагу у виборі форми.

Проблеми блауграни виходять далеко за межі будівельного майданчика на «Камп Ноу». Тепер клубу доведеться шукати вихід і з «текстильної пастки».