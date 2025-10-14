Павло Василенко

Півзахисник Френкі де Йонг офіційно продовжив контракт з Барселоною до 30 червня 2029 року, поставивши крапку в чутках про можливий відхід.

Раніше дія попередньої угоди завершувалася у 2026 році, що створювало ризик переходу гравця на правах вільного агента. Однак каталонський клуб не збирався втрачати одного зі своїх ключових футболістів – сторони досягли домовленості про тривале продовження співпраці.

Офіційне підписання контракту та презентація заплановані на наступну середу. Нідерландець нині відпочиває після насичених жовтневих зборів збірної, у складі якої взяв участь у матчах проти Мальти (4:0) та Фінляндії (4:0).

Френкі де Йонг приєднався до блауграни у 2019 році, коли клуб заплатив Аяксу 86 мільйонів євро. Відтоді 28-річний хавбек провів 267 матчів, забив 19 голів і зробив 24 асисти.

Нині він є одним з капітанів команди Гансі Фліка та вже тричі виводив Барселону на поле з капітанською пов’язкою у цьому сезоні.