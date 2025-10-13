Павло Василенко

Ще одна неприємність для Барселони: атакувальний півзахисник Дані Ольмо може пропустити головне протистояння сезону – Ель Класіко проти Реала, яке заплановане на 26 жовтня.

Футболіст отримав травму литкового м’яза та, за прогнозами лікарів, вибув приблизно на два тижні. Через це він залишив розташування збірної Іспанії й пропустив відбірковий матч чемпіонату світу-2026 проти Грузії (2:0).

«У нього травма лівого литкового м’яза без ураження сполучної тканини», – зазначено у заяві Барселони.

У поточному сезоні Ольмо відіграв десять матчів за блауграна, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

Після восьми турів Барселона займає друге місце в Ла Лізі, поступаючись Реалу лише двома очками.