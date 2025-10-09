Нідерландський півзахисник Барселони Френкі де Йонг продовжить кар'єру у каталонському клубі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За даними джерела, 27-річний хавбек погодив новий контракт із синьо-гранатовими, розрахований до 2029 року. Поточна угода діє до літа 2026-го, і сторони вже досягли усної домовленості.

Цього сезону де Йонг провів вісім матчів за Барселону у всіх турнірах і відзначився однією результативною передачею. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, Френкі де Йонг перебрався до Барселони влітку 2019 з Аякса за 86 мільйонів євро.

