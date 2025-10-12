Павло Василенко

Спекуляції навколо майбутнього Роберта Левандовського набирають обертів. Як повідомляє Sport.es, керівництво Барселони ухвалило рішення не продовжувати контракт з польським форвардом, який спливає в червні 2026 року.

За інформацією каталонського видання, у клубі переконані, що розставання з Левандовським після завершення сезону буде правильним кроком.

«Його вік, спад форми та неможливість пресингувати з колишньою інтенсивністю – очевидні сигнали для зміни поколінь», – пише Sport.es

Барселона вже працює над пошуком наступника. Пріоритетом на літо стане підписання нового центрального нападника.

Серед потенційних цілей згадуються Карл Етта Ейонг з Леванте та інші молоді таланти, які зможуть скласти конкуренцію Феррану Торресу.

Раніше в ЗМІ також з’являлися чутки про інтерес до Хуліана Альвареса з Атлетіко Мадрид, однак Sport сумнівається, що трансфер стане реальністю.

Цього сезону 36-річний Левандовський провів 9 матчів у складі Барселони, п’ять із яких розпочав із лави запасних, і вже має 4 забиті м’ячі.

Попри це, керівництво клубу вважає, що час оновлення атаки настав і майбутнє поляка на «Камп Ноу» виглядає дедалі менш визначеним.