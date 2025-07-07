Павло Василенко

Войцех Щенсни залишиться гравцем Барселони на найближчі два роки. У понеділок чемпіони Іспанії підтвердили підписання нового контракту із польським голкіпером.

Досвідчений воротар розлучився з Ювентусом минулого літа. Незабаром після розірвання контракту зі "старою синьйорою" він оголосив про завершення кар'єри. Однак у жовтні передумав. А все тому, що після травми Марка-Андре тер Штегена Барселона підписав контракт із Щенсною.

У каталонській столиці поляк спочатку був лише запасним, однак у січні він завоював місце між позиціями, яке не поступався до кінця кампанії.

Щенсни став важливою частиною команди та ключовою фігурою у роздягальні. В результаті він отримав новий контракт з Барселоною. Угода діятиме до 30 червня 2027 року.

«Незакінчена справа. Він ще не закінчив», – написала прес-служба Барселони у соціальних мережах.

Щенсни зіграв за Барселону 30 матчів, пропустив 36 м'ячів та 14 разів відіграв на «нуль».