Форвард Атлетіка Іньякі Вільямс іронічно відреагував на новину про продовження контракту свого молодшого брата Ніко з баскським клубом до 2035 року. Він репостнув офіційне відео Атлетіка з муралом у Баракальдо, яке присвячене підписанню нової угоди, і додав лаконічну фразу: Він залишається.

Цей пост став очевидним тролінгом Барселони, яка активно цікавилася Ніко протягом останніх місяців. Іньякі своїм дописом натякнув на легендарну фразу Жерара Піке у 2017 році, коли той намагався переконати фанатів, що Неймар не залишить Барселону — за кілька днів до його переходу в ПСЖ.

Нагадаємо, 22-річний Ніко Вільямс підписав новий контракт із Атлетіком до 2035 року та заявив, що залишився вдома — серед своїх людей і у своєму клубі.