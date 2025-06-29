Павло Василенко

Хоча Ліонель Мессі залишив Барселону майже чотири роки тому, він зникне з платіжної відомості клубу лише найближчими днями. Аргентинець незабаром отримає останній трансфер зі свого колишнього клубу.

Мессі залишив Барселону влітку 2021 року. Він провів два сезони в ПСЖ, перш ніж перейти в Інтер Маямі.

Після відходу з Барселони аргентинець отримував регулярні трансфери від клубу. Це було пов'язано з пандемією коронавірусу та призупиненням матчів у той період. Деякі гравці Барселони, включаючи Мессі, погодилися відстрочити виплати через складну ситуацію в клубі.

Тепер каталонці нарешті погасять останню заборгованість. AS повідомляє, що їхня остаточна сума трансферу за Мессі складе 5,95 млн євро.

Чемпіон світу – не єдиний колишній гравець Барселони, котрому до кінця червня заплатять. З платіжної відомості чемпіонів Іспанії зникнуть Самуель Умтіті (він отримає ще 1,2 млн євро), Серхіо Бускетс (1,18 млн євро), Антуан Грізманн (965 тисяч євро), Жорді Альба (943 тисяч євро), Філіппе Коутіньйо (854 тисяч євро), Усман Дем (643 тисяч євро) та Серхі Роберто (598 тисяч євро).

Гравці, які досі були пов'язані із Барселоною, також отримають свої гроші. Серед них Педрі, Рональд Араухо, Ансу Фаті та Іньякі Пенья.

Варто зазначити, що не всі гравці, які були у складі Барселони на початку 2020 року, погодились на відстрочення платежів. Це стосується, зокрема, Марка-Андре тер Штегена та Френкі Де Йонга. Вони ухвалили нові умови своїх контрактів.