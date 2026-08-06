Сергій Разумовський

Барселона розпочала роботу над можливим трансфером півзахисника Манчестер Сіті Родрі. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб уже встановив контакт із представниками іспанського футболіста та керівництвом англійської команди.

🚨🇪🇸 The decision will be completely up to Rodri, as Real Madrid and Barcelona both ready to pay similar transfer fee to City.



Rodri has been in negotiations with Real Madrid for weeks as priority but Barcelona positioned themselves as well while Madrid deal isn’t done yet. pic.twitter.com/Bvxsdx2wBu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Барселона прагне дізнатися умови потенційного переходу та оцінити можливість домовитися про трансфер одного з найкращих центральних півзахисників світу. Представники каталонців уже обговорюють із Манчестер Сіті й оточенням гравця перспективи майбутньої угоди.

Водночас боротьбу за Родрі продовжує Реал. Мадридський клуб веде переговори з Манчестер Сіті вже кілька тижнів. Однак англійська сторона не поспішала погоджувати трансфер, оскільки очікувала появи інших претендентів на іспанського хавбека.

Як зазначає джерело, Реал і Барселона готові запропонувати Манчестер Сіті приблизно однакову суму за перехід футболіста. Таким чином, вирішальним фактором у боротьбі за Родрі можуть стати його особисті бажання та умови контракту.

Родрі вже кілька тижнів підтримує контакт із мадридським клубом. Наразі саме Реал залишається пріоритетним варіантом для гравця. Водночас остаточної домовленості між сторонами немає, тому Барселона скористалася ситуацією та долучилася до боротьби за півзахисника, хоча раніше повідомлялося, що він уже відмовив каталонцям.

Каталонський клуб зацікавлений у посиленні центральної зони поля й розглядає Родрі як футболіста, здатного одразу стати одним із лідерів команди. Його досвід, тактична універсальність і вміння контролювати темп гри можуть зробити іспанця важливим елементом проєкту Барселони.

У минулому сезоні 30-річний Родрі провів за Манчестер Сіті 33 матчі та забив два голи. Влітку він у складі збірної Іспанії виграв чемпіонат світу 2026 року, а також був визнаний найкращим футболістом турніру.