Павло Василенко

Трансфер півзахисника Манчестер Сіті Родрі до мадридського Реала, про який активно говорили останніми місяцями, може так і не відбутися. Переговори між сторонами зайшли в глухий кут, а сама угода опинилася на межі зриву.

За інформацією Sport, володаря «Золотого м'яча» не влаштували умови, запропоновані мадридським клубом. Через це відносини між сторонами стали напруженими, а переговорний процес наразі поставлено на паузу.

Попри це, Реал не відмовляється від ідеї підписати іспанця та може спробувати повернутися до обговорення угоди найближчим часом. Водночас поки що незрозуміло, чи вдасться клубу переконати футболіста.

Раніше повідомлялося, що Родрі не проти повернутися до Іспанії. На тлі цих чуток до боротьби за хавбека також пов'язували Барселону, однак головний тренер каталонців Гансі Флік не бачить потреби у підсиленні центральної лінії, заявивши, що команда має достатньо виконавців на цій позиції.

За даними джерела, Манчестер Сіті оцінює трансфер Родрі приблизно у 65 мільйонів євро. Додатковою перешкодою для потенційних покупців залишається висока заробітна плата футболіста.

Минулого року Родрі був визнаний найкращим гравцем чемпіонату світу, а також залишається одним із ключових виконавців у складі англійського гранда. Саме тому його можливий перехід вважається одним із найгучніших трансферних сюжетів цього літа.