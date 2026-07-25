Павло Василенко

На будівельному майданчику «Камп Ноу», де триває масштабна реконструкція домашнього стадіону Барселони, стався трагічний нещасний випадок. За інформацією іспанських ЗМІ, 54-річний робітник помер після отримання тяжких травм під час виконання будівельних робіт.

Це перший смертельний випадок, зафіксований із моменту початку реконструкції арени, яка стартувала у 2023 році. Проєкт модернізації «Камп Ноу» є одним із наймасштабніших в історії Барселони та передбачає повне оновлення легендарного стадіону.

Втім, трагічний інцидент став серйозним ударом для масштабного проєкту та затьмарив його перебіг. Обставини нещасного випадку встановлюють відповідні служби, а сам випадок став першим із летальними наслідками від початку реконструкції «Камп Ноу».